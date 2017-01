Evotec – Die kommenden 7 Handelstage sind entscheidend!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec gehört seit vielen Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren, zu den Lieblingen an der deutschen Börse. Mit Ausnahme des Jahres 2011, als der Kurs um 20 Prozent nachgegeben hat, steigt die Anteilsscheine schon seit nunmehr acht Jahren. Aus dem ehemaligen Pennystock, also einem Wert unter der 1 EUR Schwelle, ist bis heute eine stabile Aktie mit einem stabilen Trend geworden.

Allerdings sollten Anleger jetzt unbedingt aufpassen. Besonders, wenn die Party am schönsten ist, ist es ja bekanntlich immer besser, selbige langsam zu verlassen. Evotec ist jetzt extrem überkauft. Das wird besonders an dem RSI von über 80 deutlich. Und das auf Monatsbasis!

Des Weiteren sieht es charttechnisch mittlerweile auch nicht mehr ganz so rosig aus. Es geht hierbei nicht um die letzte Handelswoche, in der die Aktie 4,14 Prozent verloren hat. Sondern es geht um das große Bild, mit dem deutlich wird, dass sich die Trendbewegung dem Ende zuneigen könnte.

Achten Sie besonders auf die rote diagonal verlaufende Widerstandslinie, die ihren Ursprung im Jahre 2002 hat. Schon der erfolgte Pullback Ende 2013, hat dafür gesorgt, dass Evotec sich in wenigen Monaten von 5 auf unter 2,50 EUR mehr als halbiert hat. Eine ähnliche Entwicklung könnte hier jetzt auch drohen.

Achten Sie zusätzlich auf die laufende Monatskerze. Wir sehen hier mit dem Stand vom 20. Januar eine negativ anmutende Monatskerze mit einem langen Docht und einem relativ kleinen Kerzenkörper. Außerdem setzten Verkäufe genau an der besagten Widerstandslinie ein. Sollte sich also der aktuelle Stand der Monatskerze bis zum Schlusskurs am 31. Januar halten, könnte das der Anfang vom Ende sein. Noch ist aber nicht die Zeit, um hier Panik zu schieben und den großen Abverkauf herbeizureden. Achten Sie, wie gesagt, auf dem Schlusskurs vom 31. Januar, schauen Sie sich dann die finale Monatskerze an!

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

