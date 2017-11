Evotec: Das könnte besser sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

in der letzten Woche hat sich Peter Niedermeyer den Stand der Dinge bei Evotec einmal genauer angeschaut. Hier sein Fazit:

Der Stand! Auch wenn es zu Anfang der Woche wieder etwas aufwärts gegangen war, hat die Evotec-Aktie auf Monats-Sicht etwa 42% verloren!

Die Entwicklung! Es bleibt nun abzuwarten, ob die kleine technische Gegenbewegung, bei der die Aktie ein paar Prozentpunkte hat gut machen können, einen wirklichen Wandel hat hervorrufen können.

Der Ausblick! Es scheint, als würde es, sofern es keine weiteren Nachrichten von Unternehmensseite gibt – und dies wird in den nächsten Wochen wohl auch nicht geschehen -, so schnell keine Entscheidung über den weiteren Verlauf des Aktienkurses geben. Käufe von Anlegern könnten aber dennoch vorkommen, denn der Preis scheint einen Einstieg aktuell gut zu ermöglichen.

Was werden die nächsten Wochen an Neuigkeiten bringen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Haben Sie diese 7 Aktien schon gekauft? Wenn nicht, müssen Sie es jetzt tun!

Denn diese 7 Aktien sind die absoluten Top-Aktien für das 2. Halbjahr 2017! Wer an der Börse jetzt noch mal richtig abkassieren will, kommt an diesen 7 Top-Aktien nicht vorbei. Niemand geringeres als Börsen-Profi Mick Knauff hat diese 7 Top-Aktien grade erst für Sie geprüft – seine Empfehlung: KAUFEN, KAUFEN, KAUFEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um die Namen der 3 Aktien absolut KOSTENFREI zu erhalten!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.