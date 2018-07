Evotec: Das klingt doch vielversprechend!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Der nächste Meilenstein erreicht, die nächste Millionenzahlung ist sicher. Wie das Wirkstoffforschungsunternehmen Evotec mitteilt, ist ihre Multi-Target-Allianz mit Bayer im Bereich Endometriose in die klinische Phase II überführt worden – und hat somit eine Zahlung von 4 Millionen Euro an Evotec ausgelöst. In der Zusammenarbeit geht es laut des Unternehmens um „eine vielversprechende niedermolekulare Substanz zur Behandlung von chronischem Husten“.

Ein Beitrag von Achim Graf.