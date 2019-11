Evotec: Das klingt doch gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec wird am kommenden Dienstag die Geschäftsergebnisse für die ersten neun Monate 2019 bekanntgeben, das vermeldete das Wirkstoffforschungsunternehmen am Dienstag. Zudem werde man über die aktuelle Geschäftsentwicklung berichten, hieß es. Die Anleger scheinen diesbezüglich eher skeptisch – und schickten die Evotec-Aktie am Dienstag und Mittwoch um rund fünf Prozent nach unten auf weniger als 20 Euro. Dabei hatte das Unternehmen doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



