Evotec: das ist DER Moment!

Das Wirkstoffforschungsunternehmen aus Hamburg ist derzeit ein ganz heißes Eisen auf dem Wertpapiermarkt! Hier dürfte sich in den kommenden Tagen und Wochen ein krasser Schub nach oben abzeichnen, der für Anleger sehr interessant wird. Derzeit steht die Aktie auf 25,33 Euro und zeigt mit einem fetten Plus Richtung Himmel! Dieses hat am Freitag 2,43 Prozent und 0,60 Euro betragen.

Das Hamburger Unternehmen liegt prinzipiell auf einem grundsoliden Weg, der in unauffälligen Schritten nach oben geht. Die Ausreißer sind dabei nie enorm, aber auf die Wochen gesehen sind die Ausmaße doch enorm! Hatte der Wert dieses Papiers Anfang Mai noch knapp 22 Euro betragen, kommt nun dieser Wert von über 25 Euro zustande. Und das Ende ist noch lange nicht in Sicht!

Biotechnologie und angrenzende Branchen boomen derzeit und sind wohl einfach die beste Anlagemöglichkeit, die man auf dem Markt finden kann. Die Corona-Krise treibt die Aktienwerte in die Höhe und niemand weiß, wie weit es noch gehen kann! Die Gewinne sind derzeit auf jeden Fall noch nicht ausgeschöpft und jeder, der noch einen Pfennig übrig hat, sollte hier einsteigen und fett abgreifen! Wenn nicht jetzt, wann dann?

Fazit: Evotec beeindruckt mit seinem kontinuierlichen Anstieg, hinter dem aber ein klarer Plan steckt!