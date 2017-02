Evotec: Ein interessanter Aspekt

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec bastelt in kleinen Schritten am großen Erfolg. Dass sich der Erfolg zeitweise schon eingestellt hat, wird bei einem Blick auf den Aktienkurs ersichtlich. Wer das Zwischentief bei 2,94 Euro am 11. Februar 2016 zum Kauf genutzt hat, liegt mittlerweile 254 Prozent vorne. Bis zum 12-Monats-Hoch (7,86 Euro) am 9. Januar 2017 waren sogar 267 Prozent Performance möglich. Dazu...