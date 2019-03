Evotec – großes Kaufsignal oder doch nochmal abwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Eine der stärksten Aktien am deutschen Aktienmarkt war in den letzten Monaten das Papier des Hamburger Biotechunternehmens Evotec (WKN: 566480). Dies ist insofern etwas erstaunlich, da es sich ja um einen durchaus spekulativen Nebenwert aus der Biotechbranche handelt. Grundsätzlich ist diese Branche zwar sehr aussichtsreich, schon weil wir Menschen immer älter werden. Allerdings kann es in der Entwicklung von Medikamenten eben auch mal zu Fehlschlägen kommen, wie man zuletzt ja erst bei Biogen und deren Alzheimer-Medikament Aducanumab gesehen haben.

Wie also kommt es, dass sich ausgerechnet die Evotec-Aktie so stabil zeigen konnte? Nun, ich habe dafür zwei Gründe ausgemacht: Erstens verfügt das Unternehmen (mit Novo A/S und Oetker) über einige treue Großaktionäre. Zweitens hat der erst im Jahr 2009, also vor fast genau zehn Jahren, als neuer CEO zum Unternehmen gestoßene Dr. Werner Lanthaler vom Konkurrenten MorphoSys gelernt und ein einzigartiges Geschäftsmodell aufgebaut. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass Evotec von seinen Forschungserfolgen profitieren kann, die Risiken jedoch auslagert.

Konkret funktioniert dieses Geschäftsmodell so: Evotec forscht, im Auftrag von großen Pharmakonzernen wie Sanofi, an neuen Medikamenten. Dafür wird man entsprechend entlohnt. Kommt es jedoch zu Forschungserfolgen, werden zusätzliche Prämienzahlungen an Evotec fällig. Scheitert man hingegen bei seinen Forschungen, werden keinerlei Strafzahlungen fällig. Somit lohnen sich Forschungserfolge für Evotec zwar besonders, Rückschläge kann man jedoch relativ leicht wegstecken bzw. verkraften.

Dr. Werner Lanthaler: Vom CFO bei Intercell zum CEO von Evotec

Bevor Dr. Werner Lanthaler am 6. März 2009 das Zepter bei Evotec in Hamburg übernahm, war er Finanzvorstand des österreichischen Biotechunternehmens Intercell (inzwischen mit der französischen Vivalis in Valneva aufgegangen). Seinerzeit erreichte Intercell eine gewisse Berühmtheit, weil kein Geringerer als Microsoft-Gründer Bill Gates dem Unternehmen einen Besuch abstattete, was manch einen Anleger sogar von einem entsprechenden Investments des damals noch reichsten Mensch der Welt in Intercell träumen ließ.

Doch Dr. Lanthaler sah seine Arbeit bei Intercell wohl nach dem gelungenen Börsengang anno 2005 sowie einer gelungenen Kapitalerhöhung zur Finanzierung der weiteren Forschung 2006 als beendet an. Daher suchte er nach neuen Herausforderungen, so dass das Angebot von Evotec gerade Recht kam. Er nahm es an und fand zunächst ein Unternehmen vor, dass nach dem Ende des Neuen Marktes ein kleiner Sanierungsfall war. Kein Wunder also, dass die Aktie damals – kurz nach der Finanzkrise – ein Pennystock war, also unter einem Euro notierte.

Neue Besen kehren gut, der neue CEO räumte auf

Dr. Lanthaler erwies sich dabei als absoluter Glücksgriff. Denn da er zuvor als Finanzvorstand (CFO) gearbeitet hatte, wusste er natürlich, wo er aus finanzieller Sicht den Hebel ansetzen musste. Das aber können viele „Chefbuchhalter“. Gerade bei einem vergleichsweise jungen, innovativen Biotechunternehmen ist es jedoch wichtig auch die Technologie im Blick zu behalten. Dies gelang ihm jedoch hervorragend, wobei ihm sicherlich zugute kam, dass ja auch die Intercell ein junges, innovatives Biotechunternehmen gewesen ist.

Daher sanierte Dr. Lanthaler die Gesellschaft in relativ kurzer Zeit, ohne dabei jedoch die wichtigsten Mitarbeiter (Forscher) vor den Kopf zu stoßen und ohne die Investitionen in die Technologieplattform zu stark zu beschneiden. Die Anleger an der Börse dankten ihm dies auch umgehend. Daher notierte die Aktie zum Jahresende 2009, also gerade mal gut neun Monate nach dem Amtsantritt des neuen CEOs, schon wieder über 2,00 Euro und hatte sich damit etwa verdreifacht. Wobei ich nicht verhehlen möchte, dass dabei sicherlich auch der seinerzeit neu begonnene Bullenmarkt einen gewissen Anteil an dieser tollen Kursentwicklung hatte.

Umsatz- und Gewinnentwicklung zuletzt

Leider werden die aktuellen Geschäftszahlen für 2018 erst am 28. März bekannt gegeben. Sobald diese vorliegen, werde ich den Artikel nochmal kurz aktualisieren. Alleine von 2014 bis 2017 jedoch gelang es Evotec seinen Jahresumsatz von 89,5 Mio. auf 257,6 Mio. Euro fast zu verdreifachen. Wobei dabei sicherlich die Akquisition der US-amerikanischen Aptuit für 300 Mio. US-Dollar seinen Teil dazu beitrug. Nichtsdestotrotz entspricht dies einem Umsatzwachstum um knapp +188% respektive +42,2% p.a.

Im gleichen Zeitraum gelang es Evotec das operative Ergebnis (EBIT) von -4,1 Mio. Euro auf +26,7 Mio. Euro zu drehen. Wobei es von 2016 auf 2017 sogar einen Gewinnrückgang um ca. -20% gegeben hatte. Von 2015 bis 2017 entsprach dies immerhin auch fast einer Verdopplung des Gewinns vor Zinsen und Steuern respektive einem jährlichen Gewinnwachstum von ca. +39,6%, wobei diese Rechnung wegen des zwischenzeitlichen Gewinnrückgangs nicht sonderlich sinnvoll erscheint.

Aktie erscheint fundamental nicht zu teuer, aber…

Auf Basis der zuletzt mehrfach bestätigten Prognosen des Managements ist für das bereits zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresumsatz von gut 350 Mio. Euro sowie einem EBIT von knapp 55 Mio. Euro zu rechnen. Auf Basis dieser Umsatz- und Gewinnprognosen würde die Aktie zurzeit mit einem KUV von ca. 9,5 sowie einem KGV von ca. 61 bewertet. Dies ist sicherlich nicht sehr günstig, allerdings für ein stark wachsendes, profitables Biotechunternehmen auch nicht übermäßig teuer.

Allerdings habe sowohl ich in meinen Umsatz- und Gewinnprognosen als auch die Anleger an den Aktienmärkten dabei schon eine gewisse Übererfüllung der konzerneigenen Prognosen mit einkalkuliert. Diese würde daher im Zweifelsfall somit keine große Überraschung darstellen, so dass es infolge der Vorlage der Geschäftszahlen am 28. März durchaus zu einem „Sell The Facts“-Abverkauf der Aktie kommen könnte.

Fazit: Kein Schnäppchen, aber trotzdem interessant!

Zusammenfassend muss ich daher konstatieren, dass die Evotec-Aktie sicherlich kein Schnäppchen mehr ist, wenngleich sie auch nicht völlig überteuert erscheint. Aus rein charttechnischer Sicht müsste die Aktie daher auch „nur“ noch überzeugend über die Marke von 23,50 Euro hinaus ansteigen, um ein Kaufsignal mit Kursziel im Bereich 27,50 bis 28,00 Euro zu generieren. Dabei gibt es nur zwei Probleme.

Erstens sieht jeder charttechnische Laie, dass die Aktie kurz vor einem Kaufsignal steht, so dass womöglich schon viele Trader darauf setzen. Wo aber sollen dann noch die Käufer herkommen, die für dieses Kaufsignal sorgen? Zweitens haben eigentlich alle Anleger auch schon eine Übertreffung der Prognosen für 2018 eingepreist, so dass diese schon extrem stark ausfallen müssten, um noch für einen positiven Überraschungseffekt zu sorgen.

Vor diesem Hintergrund sollte man durchaus ein „Sell The Facts“-Abverkauf in Richtung 20,00 oder sogar 18,00 Euro einplanen, ehe es Evotec vielleicht in einem neuen Anlauf dann doch noch schafft das charttechnische Kaufsignal zu generieren. Sollte dies dagegen tatsächlich schon im Zuge der Vorlage der Geschäftszahlen für 2018 gelingen, wäre das natürlich umso schöner. Wahrscheinlich ist es, Stand: heute, jedoch nicht unbedingt. Nichtsdestotrotz liegt mein Kursziel für die Aktie bei 27,50 bis 28,00 Euro auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten.