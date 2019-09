Evotec geht lukrative Allianz mit Takeda ein

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Biotechnologieunternehmen Evotec bildet mit dem japanischen Medizinkonzern Takeda eine mehrjährige Allianz, die Evotec einen hohen dreistelligen Millionenbetrag einspielen könnte.



Im Rahmen der Zusammenarbeit erhalte Evotec von Takeda eine einmalige Vorabzahlung für den Zugang zu seiner Forschungsplattform, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Über die Höhe der Zahlung machte Evotec keine Angaben. Pro Programm, von denen mindestens fünf geplant sind, hätten die Hamburger darüber hinaus aber noch Anspruch auf Meilensteinzahlungen in Höhe von jeweils mehr als 170 Millionen US-Dollar (155 Millionen Euro) sowie auf Beteiligungen an potenziellen Umsätzen./kro/fba