Evotec: Das geht ja wieder gut los!

die Aktie des Biotechunternehmens Evotec hat ein grandioses Jahr hinter sich. Auf 12-Monats-Sicht konnte das Papier seinen Wert in etwa verdoppeln und erwies sich damit als einer der besten Performer im deutschen Technologiewerte-Index. Zum Ende des Jahres wurden die Kursgewinne sogar noch üppiger, allein seit Anfang November hat sich die Aktie um fast 60 Prozent verteuert. Die gute Börsenstimmung beruhte dabei auf einer regen und positiven Nachrichtenlage. In schöner Regelmäßigkeit wurden Forschungserfolge und neue Forschungsallianzen mit namhaften Pharmakonzernen wie Sanofi und Celgene vermeldet. Viele Anleger dürften sich nun fragen, ob diese Frequenz an guten Nachrichten aufrechterhalten werden kann? Wie wird sich die Aktie im Jahr 2017 wohl entwickeln?

Zusammenarbeit mit Eternygen wird vertieft

Fakt ist, dass das neue Jahr schon einmal gleich wieder mit einer positiven Meldung beginnt. Wie das Hamburger TecDAX-Unternehmen mitteilte, soll nämlich die Zusammenarbeit mit der Berliner Wirkstoffentwicklungsfirma Eternygen ausgebaut werden. Bislang beschränkte sich die Partnerschaft auf eine Zusammenarbeit im Bereich der präklinischen Entwicklung. Nun engagiert sich Evotec auch finanziell an dem auf Stoffwechselerkrankungen spezialisierten Unternehmen. Zusammen mit einem Investoren-Konsortium und dem Hauptinvestor Epidarex Capital beteiligte sich Evotec an einer Finanzierungsrunde über insgesamt 8 Mio. Euro. Inwiefern diese Nachricht der Aktie neuen Schwung verleihen kann, wird sich zeigen.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

