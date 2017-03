Evotec: Der erwartete Schub ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

in den vergangenen Wochen haben wir mehrmals die Evotec-Aktie analysiert. Hervorheben konnte man dabei, dass sowohl die markttechnische als auch die fundamentale Lage bei dem Unternehmen recht gut aussieht. Die Ampeln stehen also auf grün und das hat der aktuelle Jahresgeschäftsbericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde, nochmals bestätigt. Schauen wir in die Zahlen.

Umsatz, EBITDA und Jahresüberschuss deutlich gesteigert

Den Umsatz konnte Evotec in 2016 um 28,85 % gegenüber dem Vorjahr steigern. Besonders hoch ist der Anstieg allerdings beim operativen Gewinn, dem EBITDA ausgefallen. Dieser ist gegenüber dem Vorjahr um 317 % auf 36,23 Mio. Euro gestiegen. Der Jahresüberschuss konnte somit ebenfalls um 62,5 % auf 26,84 Mio. Euro erhöht werden. Das Ergebnis je Aktie fiel mit 0,20 Euro gegenüber 0,12 Euro je Aktie im Vorjahr ebenfalls deutlich höher aus. Weiterhin konnte Evotec die Aufwendungen bei der Forschung und Entwicklung um 1,28 % senken, Investitionen sind um 10,4 % rückläufig gewesen.

Historisches KGV

Damit beläuft sich das aktuelle KGV der Aktie auf hohe 44,3. Zum einen befindet sich Evotec in einer Wachstumsphase, weshalb das KGV berechtigt sein könnte. Schauen wir auf das historische (letzte sieben Jahre) Median-KGV, so liegt es aktuell bei 36,85, was unsere These zu bestätigen scheint.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.