Evotec bleibt nach gutem Lauf in den ersten neun Monaten optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Biotechunternehmen Evotec hat dank Übernahmen und seiner Partnerschaften mit großen Pharmakonzernen weiterhin einen guten Lauf.



Die Hamburger bestätigten am Mittwoch ihre Jahresziele, die seit der Bekanntgabe der Übernahme des US-Konkurrenten Aptuit im Sommer noch etwas optimistischer sind.