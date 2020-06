Evotec bleibt für Deutsche Bank einer der „Top 8 Picks“

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Zahlreiche positive Nachrichten gab es in den letzten Tagen vom Wirkstoffhersteller Evotec. Anfang Juni berichtete Evotec über einen neuen millionenschweren Auftrag für die Evotec-Tochter Cyprotex US, LLC, die diese von der US Environmental Protection Agency (EPA) erhalten hat. Der Auftrag mit fünfjähriger Laufzeit im Volumen von bis zu 13 Mio. USD ist Teil des sogenannten „Computational Toxicology and Exposure Research-Projekts„, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung