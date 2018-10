Evotec bietet Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Marco Schnepf, dass sich Evotec nun für die Erforschung der Kinderdemenz einsetzen will. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Evotec will sich in der Erforschung der extrem seltenen, aber sehr schwerwiegendere Stoffwechselkrankheit NCL („Neuronale Ceroid Lipofuszinose“), der Kinderdemenz, einsetzen. Die Entwicklung! Die Kinderdemenz verursacht die Erblindung sowie den zunehmenden Verlust an kognitiven und motorischen Fähigkeiten und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.