Evotec: Auch die beste Aktie kann zu teuer sein!

zu den größten Verlierern im TecDAX zählt heute – mal wieder – die Aktie des Biotechunternehmens Evotec. Hier sehen wir was passiert, wenn eine Momentum-Aktie abstürzt. Was uns zeigt, dass auch die beste Aktie einfach zu teuer sein kann. Bei Evotec ist genau das der Fall!

Bei Kursen über 22,50 Euro Bewertung jenseits von gut und böse

Ich fange mal mit dem Positiven an: Evotec verfügt über ein absolut funktionierendes Geschäftsmodell. Ja, mehr noch, da das Outsourcing von Forschungsdienstleistungen in der Pharma-Branche weitergehen wird, sind auch die mittelfristigen Wachstumsperspektiven unverändert voll intakt. Da man mit CEO Dr. Werner Lanthaler zudem über einen exzellenten Unternehmensleiter verfügt, spricht eigentlich nichts gegen die Aktie.

Eigentlich. Denn auch das beste Unternehmen kann eben an der Börse überbewertet und die Aktie damit zu teuer sein. Genau das war bei Evotec zuletzt der Fall. Angefeuert auch noch von der sehr positiv zu beurteilenden Aptuit-Übernahme entwickelte sich die Aktie zu einem totalen Momentum-Monster. Zu Kursen über 22,50 Euro jedoch lag der Börsenwert mit weit über 3 Mrd. Euro einfach jenseits von Gut und Böse.

Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 10, das gibt es nicht mal mehr an der NASDAQ!

So hat Evotec kürzlich Quartalszahlen vorgelegt, wonach das Unternehmen in den ersten drei Quartalen knapp 171 Mio. Euro (+42%) umgesetzt und ein bereinigtes EBITDA von 39,3 Mio. Euro (+28%) erzielt habe. Trotz Aptuit-Akquisition verfügt der Konzern auch noch über 88,8 Mio. Euro an liquiden Mitteln. Zwar gab es noch keinen Ausblick auf 2018e, aber es ist durchaus mit einem Jahresumsatz von über 300 Mio. Euro zu rechnen.

Demgegenüber stand aber eben auch eine Marktkapitalisierung von weit über 3 Mrd. Euro, woraus sich ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von über 10 errechnen ließ. So hoch aber sind nicht einmal mehr die Top-US-(Bio-)Technologiewerte bewertet, was auf eine klare Überbewertung hindeutete. Daher sind die zuletzt gesehenen Kursverluste nachvollziehbar. Zu Kursen unter 15 Euro wird die Aktie langsam wieder interessant, zu Kursen um 12 Euro wäre sie m.E. ein klarer Kaufkandidat!

Ein Beitrag von Sascha Huber.