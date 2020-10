Evotec mit beeindruckendem Start!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Einen Traumstart legt heute Evotec hin. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund zwei Prozent im Gewinn. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 23,10 EUR. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Evotec, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund zwei Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 23,52 EUR liegt der Hochpunkt. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen.

Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre Baisse-Positionen aufzustocken. Denn die Renditemöglichkeiten erhöhen sich durch die gestiegenen Kurse beträchtlich. Für alle Evotec-Aktionäre dürfte der heutige Tag dagegen ein Festtag sein.

Fazit: Sind das bei Evotec jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.