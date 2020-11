Evotec: Ab auf die R&D-Autobahn!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Auf dem heutigen virtuellen Capital Markets Day präsentiert Evotec (WKN: 566480) Fortschritte in der Beschleunigung ihrer co-owned Pipeline sowie in der globalen Infrastruktur "The R&D-Autobahn to Cures".

Insbesondere die langfristige Wertschaffung durch die co-owned Pipeline steht auf der Agenda, wie Evotec heute mitteilt. Zudem gilt die Aufmerksamkeit der in der Entwicklung von Pharmawirkstoffen tätigen Evotec „hocheffizienten und effektiven Plattformen als zukünftige Tools zur ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.