Evotec arbeitet mit Forschungsinstituten im Bereich Nierenerkrankungen zusammen

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Biotechnologieunternehmen Evotec wird zukünftig in der Nierenforschung mit führenden Forschungseinrichtungen in Großbritannien und Italien zusammenarbeiten.



Mit Hilfe dieser Partnerschaften will Evotec neuartige Wirkstoffe zur Behandlung von Nierenerkrankungen schneller erforschen, wie die im TecDax notierte Gesellschaft am Montag in Hamburg mitteilte. Es sollen Schlüsseltechnologien von Evotec und den akademischen Einrichtungen miteinander kombiniert werden, um ein neuartiges Wirkstoffforschungsprodukt zu entwickeln. Ziel sei es, dass dieser sogenannte "Nephron-on-a-chip" sowohl die Filtrations- als auch die Resorptionsfläche der menschlichen Niere widerspiegelt. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben./mne/she