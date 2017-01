Evotec: alles in Butter?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

die Aktie des Biotech-Unternehmens Evotec ist im Laufe des vergangenen Jahres in den Fokus vieler Anleger geraten. Das liegt nicht zuletzt an den operativen Erfolgen, die erzielt werden konnten. Evotec verfügt bereits über Forschungsallianzen mit Branchengrößen wie Boehringer Ingelheim, Novartis oder auch Roche. Kurs vor Weihnachten kam eine weitere gute Nachricht herein, laut der man auch Bayer für eine Zusammenarbeit gewinnen konnte. Gemeinsam soll ein neuer Wirkstoff gegen Nierenkrankheiten entwickelt werden. Auch mit Celgene arbeitet man zusammen, hier geht es um die Forschung im Bereich Alzheimer und Parkinson. Durch diese Kooperation konnte Evotec bereits eine Vorabzahlung in Höhe von 45 Millionen US-Dollar verbuchen.

Hohe Meilensteinzahlungen stehen an

Also alles in Butter? Der Ausblick für das Jahr 2017 dürfte optimistisch ausfallen, auch wenn koch keine konkreten Zahlen genannt wurden. Zumindest kann man für das abgelaufene Jahr 2016 jedoch schon einmal festhalten, dass die Ziele übertroffen wurden. Wenn alles glatt geht, ist laut Meinung der Experten damit zu rechnen, dass durch die neu geschlossenen Kooperationen dieses Jahr schon Meilensteinzahlungen fließen werden, die die Schwelle von einer halben Milliarde Euro überschreiten. Dies dürfte sich auch auf den Aktienkurs auswirken.

