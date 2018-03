Evotec: Ein Zeichen der Stärke!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

Evotec hat am Dienstag wieder etwas zulegen können, nachdem es in den Tagen zuvor abwärts gegangen war. Investoren und Analysten stehen nun vor der Frage, ob dies tatsächlich noch ein Kaufwert sei. Chartanalysten meinen: ja. Denn ein Aufwärtstrend ist nicht zu übersehen. Fallende Notierungen sind oftmals lediglich die Gelegenheit, um günstig an das Papier zu kommen – oder? Evotec gewann ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.