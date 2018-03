Evotec: Ein Zeichen der Stärke!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

Evotec konnte am Donnerstag deutliche Signale für einen Aufwärtsmarsch aussenden. Die Aktie ist nach Ansicht von charttechnischen Analysten in der Lage, in den kommenden Handelssitzungen weiter steigende Notierungen zu realisieren. Dabei ist der Wert nun um mehr als 3 % nach oben geklettert und pirschte sich an wichtige Kursobergrenze heran. Im Detail: Die Aktie befindet sich ohnehin im charttechnischen Aufwärtstrend. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.