Evotec vor den Zahlen: Mit welcher Kursentwicklung ist zu rechnen?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Lieber Leser,

Evotec wird nun am 28. März die Zahlen zum Jahresfinanzbericht 2016 vorlegen. Die Märkte sind optimistisch, wobei die Aktie aus fundamentaler Sicht, aus charttechnischer Sicht und aus technischer Sicht ausgesprochen gute Aussichten hat. Dies zeigt sich auch am kürzlich markierten 10-Jahres-Hoch, das am 10. März erreicht wurde. Das Hoch ist derzeit etwa 4 % entfernt, könnte jedoch aus Sicht der Analysten schnell ad acta gelegt werden.

Evotec im klaren Aufwärtstrend

Dennoch ist zu konstatieren, dass die Aktie in den zurückliegenden 7 Handelstagen ein Minus von 2,5 % verzeichnete. Auf Basis der vergangenen 14 Tage beträgt der Rückschlag 4 %. Doch schon mit Blick auf die monatliche Entwicklung hellt sich das Gesicht technischer Analysten wieder auf. Es ging um satte 12 % nach oben.

Auf Basis der technischen Analyse der gleitenden Kursdurchschnittswerte ist Evotec auch vor der Bekanntgabe der Zahlen ohnehin im Aufwärtstrend gewesen. Gut 40 % betrug der Abstand zur 200-Tage-Linie, immerhin annähernd 15 % zum GD100. Damit könnte die Aktie nunmehr den Aufwärtstrend fortsetzen.

Charttechnische Analysten schätzen die Situation ähnlich ein. Hier ist der Boden bei 8 Euro für die kurzfristige Entwicklung maßgeblich. Spätestens bei 7 aber sollte eine Trendwende einsetzen, wenn die Kurse fallen.

Evotec ist daher im grünen Bereich.

Während die Bundeskanzlerin es sich gut gehen lässt . . .

. . . . dramatische Fakten belegen, dass der Euro schon kurz nach der Wahl zusammenbrechen wird! Und das wegen dieser 3 faulen Tricks der Politik! Julien Backhaus hat die schockierende Wahrheit jetzt enthüllt. Sie werden nicht glauben, wie einfach es für Politiker ist, Ihnen das Geld mit den 3 Merkel Lügen aus den Taschen zu ziehen!

>> Klicken Sie jetzt einfach HIER und erfahren Sie, wie es wirklich um Ihr Vermögen steht

Ein Beitrag von Frank Holbaum.