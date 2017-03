Evotec: Die Zahlen sind da – und die perfekte Rallye auch

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Man mochte, was man las. Das Wirkstoff-Forschungsunternehmen Evotec (ISIN DE0005664809) präsentierte vorbörslich die Bilanz 2016. Umsatz und Gewinn waren solide gestiegen – und 2017 soll es so weitergehen, wobei man sich einen signifikanten Anstieg beim Gewinn erhofft. So musste das aussehen, um erneut Schwung in die zuvor konsolidierende Aktie zu bringen. Und der Chart glänzt mit Perfektion, sehen wir hin:

Kennen Sie schon unseren brandneuen Exklusiv-Report zum DAX-Anstieg auf 12.000 Punkte? Darin lesen Sie, welche Aktien von der Rallye am meisten profitieren. Einfach hier herunterladen!

Die Aktie hatte vor den Zahlen mehrere Tage lang konsolidiert, ohne dabei wirklich Druck nach unten zu zeigen. Das überkaufte Niveau der Markttechnik, hier unten im Chart die Stochastik, wurde dadurch abgebaut. Der Kurs setzte auf der entscheidenden Kreuzunterstützung aus dem „alten“ Hoch vom Januar und der 20-Tage-Linie auf, die knapp oberhalb der den Trend führenden Linie vom November eine wichtige Auffangzone bilden.

Es hätte nur noch positive Bilanzdaten gebraucht, um von hier aus durchzustarten – und genau die kamen. Damit hat Evotec im Plus eröffnet, erste Gewinnmitnahmen am Morgen abgearbeitet und ist jetzt klar über den Eröffnungslevel gelaufen. Optimal wäre, wenn die Aktie heute über dem letzten Verlaufshoch (8,63 Euro) schließen würde. Zur Stunde wäre das der Fall. Was heißt: Dranbleiben und den Stopp knapp unter das letzte Zwischentief anheben!

Der DAX hat die 12.000 erreicht! Sie wollen an der Rallye verdienen? Dieser Exklusiv-Report zeigt Ihnen, wie Sie JETZT davon profitieren. Einfach kostenlos herunterladen!