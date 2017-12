Evotec: Wie wahrscheinlich ist eine Trendwende?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec konnte zuletzt einen weiteren Sturz nach unten verhindern. Die Unterstützungen sind sehr stark, sodass ein Comeback nach oben immerhin zu einem Plus von 15 % führen könnte, so die Auffassung der charttechnischen Analysten. Konkret: Die Aktie hat sich am Donnerstag oberhalb der als wichtige Untergrenze geltenden 13-Euro-Marke halten können und auf diese Weise die dortige Unterstützung scheinbar verteidigt. Das wäre ein sehr positives Zeichen und könnte dazu führen, dass das übergeordnete charttechnische Bild intakt bleibt. Es zeichnet sich ein Seitwärtstrend ab, nachdem es im Herbst noch bis zu 22,40 Euro hinaufgegangen war. Nun hätte die Aktie bei einer stärkeren Erholung wiederum Chancen auf einen Kursanstieg in Richtung zweier Hürden. Bei 14 Euro war zwischenzeitlich eine Barriere entstanden, die sich zuletzt als wenig kräftige Unterstützung erwiesen hat. In Höhe von 16 Euro befindet sich zudem eine weitere Barriere. Bis dahin könnte die Aktie somit ein Kurszuwachs von über 20 % erreichen.

Nach unten hin ist der Wert durch die nun erreichten Tiefs relativ gut geschützt. Insofern ist die Stimmung bei Charttechnikern relativ gut. Mangels wirtschaftlich neuer Nachrichten hat sich das Stimmungsbild bei Bankanalysen kaum geändert. Noch immer sind 35 % von ihnen der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 50 % wollen den Wert halten. 15 % sprechen sich dagegen für einen Verkauf aus.

Technische Analysten: Klarer Trend

Technische Analysten wiederum meinen, die Aktie befinde sich in einem deutlichen Abwärtstrend. Der Wert hat in allen zeitlichen Dimensionen die gleitenden Durchschnittskurse unterschritten. Der Abstand auf den GD200 beläuft sich derzeit auf satte 7,3 %. Erst bei 13,95 Euro käme eine Aufwärtstrendwende aus technischer Sicht in Betracht. Bis dahin liegt ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.