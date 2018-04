Evotec: Wie hoch fällt das Upside-Potential noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

Liebe Leser,

die Evotec-Aktie war im vergangenen Jahr nicht umsonst der Liebling der Anleger. Zwischen Januar und Oktober hat die Aktie in der Spitze um ca. 205 % an Wert hinzugewonnen. Zu verdanken war dieser Optimismus insbesondere der Tatsache, dass Evotec erstmals den Großteil der Umsätze aus eigener Kraft erzielen würde, anstatt über Meilensteinzahlungen aus Partnerschaften. An dieser Tatsache hat sich bisher ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.