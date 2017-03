Evotec: Wie groß ist das Potenzial?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Lieber Leser,

die Evotec-Aktie hat nach der fulminanten Aufwärtsbewegung im vergangenen Jahr eine kurze Pause eingelegt, scheint jedoch aktuell diesen Trend wieder aufnehmen zu wollen. Es besteht aus der rein markttechnischen Perspektive eine geringfügige Wahrscheinlichkeit für eine Top-Bildung, die bei Kursen über 8,00 Euro je Aktie jedoch vom Tisch wäre. Fundamental betrachtet hat sich Evotec von einem rein auf Meilensteinzahlungen und Lizenzen basierten Forschungsunternehmen zu einem ernst zu nehmenden Player in der Biotech-Branche entwickelt. Das zeigt besonders die Entwicklung des Segments EVT Execute.

Steigende Umsätze in beiden Segmenten

Evotec verzeichnete in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres steigende Umsätze in beiden Segmenten EVT Innovate (+26 %) sowie EVT Execute (+36 %) in einem zweistelligen Prozentbereich. Der Gesamtumsatz des Unternehmens ist um 37 % gestiegen. Die Prognosen deuten auf einen Umsatzanstieg von 15 % exklusive Meilenstein- sowie Abschlagszahlungen und Lizenzen hin. Das EBITDA soll sich verdoppeln.

Ausblick und technische Ausgangslage

Insgesamt sieben Entwicklungen befinden sich nun bereits innerhalb der klinischen Phase. Es wird daher erwartet, dass die ersten Zulassungen in den nächsten zwei bis vier Jahren auf dem Plan stehen. Das schürt sicherlich Erwartungen. Zusätzlich schafft es Evotec zunehmend, neue Kooperationspartner zu finden, sowohl aus dem Unternehmensbereich als auch aus dem universitären. Das Outsourcing-Potential in der Pharma-Branche wird in den nächsten Jahren sicherlich wachsen und die Leistungen von Evotec werden mehr denn je gefragt sein.

Langfristig sollte das Investment in Evotec daher außer Frage stehen. Kurz- bis mittelfristig dürfte die positive Entwicklung bei den Quartalszahlen unterstützen. Markttechnisch könnten kurz- bis mittelfristige Kurse bei 10,00 Euro je Aktie bald erreicht werden.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse