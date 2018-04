Evotec: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

Evotec konnte in den vergangenen Tagen die Gemüter an den Finanzmärkten wieder etwas beruhigen. Die Aktie ist auf dem Weg dazu, den charttechnischen Aufwärtstrend, der ohnehin fortbesteht, auch für neutralere Beobachter wieder greifbar zu machen. Die Kursziele liegen nun bei 18 Euro und immer darüber in Höhe von 20 Euro. Dies würde einem Kursgewinn von mehr als 25 % entsprechen. Im ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.