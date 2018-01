Evotec: Wie geht es für die Aktie im neuen Jahr weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

von ihrem Anfang Oktober erreichten Mehrjahreshoch bei 22,50 Euro hat sich die Evotec-Aktie inzwischen wieder weit entfernt, nachdem die langwierige Erfolgsstory ein abruptes Ende nahm. Die Aktie büßte fast die Hälfte ihres Wertes ein. Nun hat sich eine kleine Erholungsbewegung herausgebildet.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: JPMorgan Chase reduzierte zum Ende des Jahres 2017 seinen Anteil!

Die direkt zuzuordnenden Stimmrechte an Evotec fallen dadurch von 3,32 % auf nunmehr 2,75 % und damit unter die Meldeschwelle von 3 %. In den nächsten Tagen könnte eine weitere Reduktion der Anteile ohne Veröffentlichung folgen. Das könnte den Aktienkurs von Evotec wieder unter Druck bringen. Am ersten Handelstag des Jahres ist davon jedoch noch nichts zu spüren.

Charttechnische Analyse der Aktie: Was macht nun die Stochastik?

Die Stochastik bewegt sich gleich zu Beginn des neuen Jahres gefährlich nahe auf ein Verkaufssignal zu. Ein ansteigender Kurs könnte die Situation indes in den nächsten Tagen entschärfen. Warten wir also die nächsten Tage einfach mal ab.

Ein Beitrag von Johannes Weber.