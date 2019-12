Evotec: Widerstand geschafft – kommt auch das Kaufsignal?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec ISIN: DE0005664809 war nach dem Hoch aus dem Juli mit einem Kurs von 27,29 Euro wieder auf Tauchstation gegangen und musste bis knapp unter 18,20 Euro nach unten. In diesem Bereich liegt eine Unterstützung, die bereits in der Vergangenheit gehalten hatte. Danach gab es eine mehrmonatige Seitwärtsphase. Die charttechnische Unterstützung wurde am 21. November noch einmal erfolgreich verteidigt und diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung