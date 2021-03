Evotec – Was ist denn hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Feierstimmung herrscht heute bei allen Evotec-Aktionären. So springt der Kurs um rund fünf Prozent nach oben. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Die Bullen müssen auch nach dieser Rallye unverändert aufpassen. Da die Aktie nun mit dem Rutsch unter die nächste Haltezone aus dem Stand neue Verkaufssignale generieren kann. Bisher lag dieses Tief bei 27,80 EUR. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Evotec.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem lachenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Schließlich steht dieser Indikator bei 26,94 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

