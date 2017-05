Evotec: Was ist davon zu halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Wie heute bekannt wurde, hat Evotec bei einem Forschungsbündnis mit dem Pharmakonzern Bayer einen Meilenstein erreicht - dabei sei ein Programm zum Frauenleiden Endometriose in die präklinische Phase überführt worden. Das teilte das Biotech-Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Evotec erhalte nun rund fünf Millionen Euro. Bayer und Evotec hatten die Allianz im Oktober 2012...