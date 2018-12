Evotec: Was für eine Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Scrip Awards zeichnen in der Pharma- und Biotech-Branche jährlich Unternehmen aus, die mit guten Leistungen in allen Bereichen der Wertschöpfungskette geglänzt haben. Man sehe es als Aufgabe, sowohl die unternehmerischen als auch die individuellen Leistungen zu würdigen – von neuartigen Deals über Medikamenteneinführungen bis hin zu technologischen Durchbrüchen in klinischen Studien, so die Selbstbeschreibung. Und die Evotec AG, Wirkstoffforschungsunternehmen aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.