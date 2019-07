Evotec: Was für ein Start!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec hat die Akquisition von Just Biotherapeutics („Just.Bio“) erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion ging bereits am 20. Mai 2019 über die Bühne, wie das Wirkstoffforschungsunternehmen am Miottwoch mitteilt. Die Übernahme des Designunternehmens, das sich auf Technologien zur Beschleunigung der Entwicklung und Herstellung von Biotherapeutika konzentriert, soll demnach Evotecs langfristige Strategie, der führende Partner für externe End-to-End-Innovation zu werden, stärken. Wie das aussehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



