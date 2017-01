Evotec: Vorsicht vor dem britischem Pfund!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

letzte Woche gab es zwar von Evotec selbst keine neuen News. Doch eine technische Analyse offenbarte den Zusammenhang zwischen britischem Pfund und der Kursentwicklung der Evotec-Aktie. Im Überblick:

Technische Kursentwicklung : Die markttechnische Lage passt sich dem weiterhin schwachen britischen Pfund an. Denn Evotec rechnet etwa 20 % seiner Personalkosten in Pfund ab.

: Die markttechnische Lage passt sich dem weiterhin schwachen britischen Pfund an. Denn Evotec rechnet etwa 20 % seiner Personalkosten in Pfund ab. Profiteur des Brexit-Votums : Dadurch ist die Aktie ein Profiteur des Brexit-Referendums und wertete seitdem um 150 % auf. Aus der markttechnischen Perspektive scheint der Anstieg allerdings noch nicht ausgereizt zu sein. Denn der Kurs hat in den vergangenen zwei Wochen eine wichtige Trendlinie überwinden können.

: Dadurch ist die Aktie ein Profiteur des Brexit-Referendums und wertete seitdem um 150 % auf. Aus der markttechnischen Perspektive scheint der Anstieg allerdings noch nicht ausgereizt zu sein. Denn der Kurs hat in den vergangenen zwei Wochen eine wichtige Trendlinie überwinden können. Fallendes Pfund wahrscheinlch: Die Spekulationen auf ein weiter nachgebendes Pfund beruhen hauptsächlich auf dem harten Kurs der Premierministerin Theresa May. Das Pfund hatte deshalb deutlich nachgegeben.

Kann sich die Ecvotec-Aktie diesen Trend weiterhin zunutze machen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

