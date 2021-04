Evotec: Der Volltreffer liegt bei 90 Prozent, aber das muss noch nicht alles gewesen sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Am 10. März hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Evotec ISIN: DE0005664809 hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: „Evotec: Kursverluste sind maßlos übertrieben!“ Am 11. April konnten wir den Volltreffer melden und die Überschrift war: „Evotec: Volltreffer, aber da könnte noch mehr gehen!“ Es sieht noch gut aus und jetzt wird sich am Widerstand entscheiden, wie es weitergeht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



