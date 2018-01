Evotec: Viele Anleger zögern noch!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

in der zweiten Dezemberhälfte konnte die Evotec-Aktie nach Tagen und Wochen mit nachgebenden Kursen endlich wieder signifikante Zugewinne erzielen und damit ein deutliches Lebenszeichen senden. Dieses gilt es nun zu bestätigen, indem die Kursgewinne weiter ausgebaut werden.

Die bislang erzielten Kursgewinne sind bescheiden und dem Anstieg fehlt es an Dynamik und Durchschlagskraft. Das muss sich im Januar grundlegend ändern, wollen die Aktionäre das neue Jahr nicht zu einer Fortsetzung der Entwicklung im Herbst machen und weitere Kursverluste verzeichnen.

Wünschenswert wäre jetzt eine umgehende Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung. Der Bereich um 15 Euro sollte schnell angelaufen werden. Doch auch hier dürfen sich die Bullen nicht auf ihren Erfolgen ausruhen, sondern sie müssen bestrebt sein, auch das nächste übergeordnete mittelfristige Ziel im Bereich von 17 Euro anzusteuern.

Soweit das Wunschszenario aus Bullensicht. Es ist in Arbeit, das ist aus dem Chart klar zu erkennen. Doch die bisherigen Resultate weisen einige Schönheitsfehler auf, die Fragen nach der tatsächlichen Stärke der Käufer aufwerfen. Beim Blick auf die ersten Handelstage des neuen Jahres fällt auf, dass die Aktie an den meisten Tagen mit einem Kursplus in den Handel startete.

Im Tagesverlauf geht den Bullen oft die Puste aus

Die Zugewinne waren durchaus beachtlich, aber sie konnten während des laufenden Handelstages nie gehalten oder weiter ausgebaut werden. Recht schnell ging die Evotec-Aktie in eine zähe Seitwärtsbewegung über und das Tageshoch wurde sehr oft bereits in der ersten Handelsstunde erreicht, sodass die Käufer am nächsten Morgen wieder einen neuen Anlauf starten mussten.

Dabei wurden die positiven Impulse von der NASDAQ und aus dem asiatischen Handel aufgenommen. Aber was fehlte, war die Zuversicht der Anleger hierzulande, dass es mit der Evotec-Aktie auch ohne fremde Unterstützung wieder aufwärts gehen wird. Solange diese Zuversicht fehlt, wird sich die Aktie schwer damit tun, substantielle Kursgewinne zu erzielen, die bei etwas mehr Gegenwind nicht sogleich wieder abgegeben werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.