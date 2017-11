Evotec: Die Verluste gehen weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

Evotec ist auch am Freitag wieder massiv eingebrochen. Damit wird es aus Sicht von Charttechnikern immer unwahrscheinlicher, dass es zu einem Turnaround kommt. Ihrer Meinung nach fallen die Kurse nun zunächst in Richtung 10 Euro und dann eventuell sogar deutlich darunter. Ein enormes Abwärtspotenzial. Konkret: Die Aktie hat alleine innerhalb von einer Woche um mehr als 20 % nachgegeben. Damit beläuft sich das Minus aus zwei Wochen schon auf über 30 % und binnen eines Monats auf über 43 %. Das ist ein überdeutlicher Abwärtstrend. Die Aktie hat zudem jetzt am sechsten Tag hintereinander Verluste eingefahren. Dies ist wirtschaftlich durch die jüngst vermeldeten schlechten Quartalszahlen sowie den negativen Ausblick relativ gut zu begründen. Dennoch sind immerhin noch 20 % der Wirtschaftsanalysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 50 % wollen noch immer „halten“, während 30 % der Bankanalysten einen „Verkauf“ empfehlen.

Die Aktie hat aus charttechnischer Sicht allenfalls bei 11,73 Euro noch einen Halt. Dort wurde das aktuelle 6-Monats-Tief vom 28. Juli markiert. Sollten die Kurse darunter fallen, dann wären die 10 Euro noch eine mögliche Unterstützung. Darunter sind keine Haltepunkte mehr sichtbar.

Technische Analysten: Klare Sachlage!

Technische Analysten verorten Evotec ohnehin im Abwärtstrend. Die Aktie hat derzeit in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen den Baisse-Modus erreicht. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beläuft sich nun auf gut 7 %. Erst bei 13,28 Euro wäre an einen möglichen Aufwärtstrendwechsel auf Basis des GD200 zu denken. Somit ist aktuell ein klares Verkaufssignal zu vernehmen!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.