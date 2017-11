Evotec: Update!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

bei Evotec gibt es derzeit einige Nachrichten. So hatte das Unternehmen erst vor kurzem mitgeteilt, mit diversen akademischen Einrichtungen in Großbritannien und Italien zusammenarbeiten zu wollen. Und nun hat Evotec die Zahlen für die ersten neun Monate 2017 veröffentlicht. Diese zeigten beim Konzernumsatz einen beachtlichen Anstieg von 120,6 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2016 auf 170,9 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2017. Dies entspricht einem Anstieg von rund 42%. Zu dem Anstieg trug auch z.B. die Übernahme von Cyprotex bei. Ist diese Übernahme gut verdaut? Dazu teilte Evotec mit: „Planmäßige Integration und Performance von Cyprotex“ – was soweit gut klingt.

Evotec: Übernahme von Cyprotex half den Umsatz zu erhöhen

In den ersten neun Monaten 2017 konnte Evotec wichtige Meilensteine erreichen, was sich in Form entsprechender Zahlungen auswirkte. Konkret nennt Evotec diese Erfolge im Bereich Erreichen von Meilensteinen: „Bayer-Allianz im Bereich Nierenerkrankungen, iPSC-Allianz mit Celgene im Bereich Neurodegeneration, iPSC-Allianz mit Sanofi im Bereich Diabetes“. Dies half mit, das bereinigte Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) von 30,6 Mio. Euro in den Quartalen 1-3 2016 auf 39,3 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2017 zu erhöhen – ein Plus von rund 28%.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.