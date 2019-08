Evotec: Unterschiedlicher Meinung!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec schien sich langsam aber sicher von ihrem dramatischen Absturz nach den Halbjahreszahlen von Mitte August wieder zu erholen. Trotz erhöhter Prognose hatten die Papiere des Wirkstoffforschungsunternehmens innerhalb von zwei Tagen mehr als 15 Prozent an Wert verloren. Diese Woche aber ging es wieder aufwärts: Vom Tagestief bei 18,34 Euro am Dienstag auf bis zu 20,63 Euro am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



