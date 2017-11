Evotec: Und weiter geht die wilde Fahrt – neue Rekorde in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

nach einer Kaufempfehlung des Bankhaus Lampe geht es für den Biotech-Titel von Evotec an diesem Mittwoch in der Spitze um 13 % nach oben. Damit konnte die Aktie laut Chartanalysten einen fast schon entscheidenden Gewinn für sich verbuchen und sich der runden Marke von 20 Euro wieder deutlich annähern. Danach wäre der Weg frei, um auch neue Tops anzugreifen. Die Situation markiert einem schon erstaunlichen Stimmungswandel, da der Wert in der Vorwoche noch heftig abzurutschen drohte und das Schlimmste zu befürchten war. Evotec hatte ohne wichtige Nachrichten binnen einer Woche deutliche 7 % eingebüßt. Innerhalb von zwei Wochen war der Kurs gleich um gut 15 % nach unten gerutscht. Das Jahresergebnis ist zwar noch deutlich positiv, dennoch hatte sich die Stimmung plötzlich enorm verschlechtert.

Nun sind weiterhin 25 % der fundamental orientierten Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 50 % wollen weiterhin „kaufen“, während 25 % für einen „Verkauf“ plädieren. Daran hat sich zuletzt nichts geändert. Die wirtschaftlich orientierten Experten könnten nach Meinung von Chartanalysten doch Recht behalten. Über den runden 20 Euro ginge es bei 22,38 Euro bereits um das 15-Jahres-Top, das am 4. Oktober erreicht worden war.

Technische Analysten: Gute Zeichen

Technische Analysten sind derzeit der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. Immerhin ist der langfristig entscheidende GD200 über 30 % vom Kurs entfernt. Dies ist ein Zeichen der Stärke.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.