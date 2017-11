Evotec: Und schon wieder geht es nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

nachdem es am Freitag zu leichten Kurseinbußen kam, meldet sich Evotec zum Start in die neue Woche mit deutlichen Kursgewinnen zurück. An diesem Montag ging es um fast 5 % hinauf. Derzeit präsentiert sich der TecDAX-Titel sehr schwankungsanfällig. Nach Tagen mit starken Kursgewinnen kommt es immer wieder zu Verlusttagen, die wohl auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sind.

Fundamental orientierte Analysten halten mangels neuer Nachrichten an ihren bisherigen Einschätzungen fest. So sind weiterhin 25 % der Experten der Meinung, dass die Aktie ein „Kauf“ sei, 50 % wollen den Wert „halten“ und 25 % plädieren für einen „Verkauf“. Charttechnische Spezialisten sind der Auffassung, dass vor allem die runde Marke von 20 Euro ein massives Hindernis auf dem Weg nach oben darstellen könnte. Sollte Evotec diese Kursschwelle nach dem kräftigen Rebound wieder überkreuzen, wäre auch ein Durchmarsch bis auf 22,38 Euro, dem bisherigen Allzeithoch vom 4. Oktober, möglich.

Technische Analysten: Langfristig im Aufwärtstrend!

Evotec ist langfristig im Aufwärtstrend. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt gut 30 %. Allerdings sind die kurzfristigen Trendpfeile noch abwärts gedreht. Insofern bleiben die Aussichten insgesamt gut, allerdings müssen sich Trader auch weiterhin auf Schwankungen einstellen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.