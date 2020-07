Evotec: US-Auftrag beflügelt Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Sehr freundlich starten heute die Aktien des Wirkstoffherstellers Evotec in den neuen Handelstag. Direkt nach Börsenstart legen die Papiere 2,4 Prozent auf 25,01 Euro zu.

Der Grund für die Kauflaune der Anleger kommt aus den USA. Denn wie Evotec heute vorbörslich mitteilt, hat das US-Verteidigungsministerium der in Seattle ansässigen Evotec-Tochter Just – Evotec Biologics, Inc. einen Auftrag im Volumen von bis zu



