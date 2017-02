Evotec: Treiben die Leerverkäufer den Kurs gen Süden?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

was ist eigentlich mit Evotec los? 2016 ging es mit der Aktie äußerst dynamisch und kontinuierlich bergauf. Seit Januar dieses Jahres gehören diese Höhenflüge der Vergangenheit an. Am unverändert schwachen Britischen Pfund kann es nicht liegen, da dieses dem Unternehmen eher nutzt. Grund: Ein nicht unerheblicher Teil der Personalkosten fallen in der britischen Valuta an.

Schuld an den jüngsten Kursrücksetzern dürften vielmehr Leerverkäufe durch Hedgefonds gewesen sein. Zur Stunde belaufen sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Hedgefonds auf 1,89% der Evotec-Aktien. Im Januar erhöhte der US-Hedgefonds Wellington Management Company seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,77 auf 0,83% der gesamten Evotec-Anteilsscheine.

Biotechnologie für Risikoscheue?

Klar: Ein gutes Zeichen ist das nicht. Allerdings liegen selbst die Hedgefonds-Gurus mit ihrer Markteinschätzung nicht immer richtig. Insofern ist es keineswegs beschlossene Sache, dass der Aktienkurs des Biotechnologie-Unternehmens seine Abwärtsbewegung fortsetzt. Immerhin arbeiteten die Hamburger im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern profitabel, wenngleich in den kommenden Jahren nicht mit explodierenden Erträgen zu rechnen ist.

Dafür ist Evotec in den letzten Monaten diverse vielversprechende Partnerschaften eingegangen und verfolgt generell ein sehr viel defensiveres Geschäftsmodell als Konkurrenten, die sich fast ausschließlich auf die Entwicklung eines oder weniger neuartiger Wirkstoffe fokussieren. Das macht die Aktie zwar sicher nicht zu einem Standard-Investment im klassischen Sinne, zumal das KGV selbst 2018 noch über 33 liegen sollte. Aber als Biotechnologie-Investment für Anleger mit einer eher überschaubaren Risikoneigung gibt es schlechtere Werte.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

