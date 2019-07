Evotec mit Top-News: Bald „nächste finanzielle Meilensteinzahlung“ durch Bayer AG

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Kooperation mit der Bayer AG (WKN: BAY001) trägt Früchte: Evotec (WKN: 566480) informierte am Donnerstag über Fortschritte in der Entwicklung des P2X3-Antagonisten gegen chronisch refraktären Husten. Demzufolge wurde in der Studie erfolgreich eine „Reduzierung der Häufigkeit des Hustens in einem Zeitraum von 24 Stunden gegenüber der Verwendung eines Placebos“ festgestellt und der primäre Endpunkt somit erreicht. Darüber hinaus erwies sich die Substanz als „sicher“ und „gut verträglich“.

Evotec kann im Rahmen der weiteren klinischen Entwicklung, nämlich bei Start der Phase-III-Studie, die „nächste finanzielle Meilensteinzahlung“ durch die Bayer AG erwarten. Der Zeitpunkt des Starts wird durch Bayer bestimmt. Der MDAX-Biotechforscher kooperiert seit geraumer Zeit mit dem Pharma-Schwergewicht aus dem DAX. Ziel der im Jahr 2012 initiierten Multi-Target-Allianz war es, präklinische Wirkstoffkandidaten zu entwickeln, von denen mittlerweile mehrere in die klinische Entwicklung übergegangen sind. Die Evotec-Aktie steigerte sich gestern auf 26,64 Euro (intraday bis auf 27,29 Euro) und damit auf den höchsten Stand seit 2001.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:

Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider!

Weitere Hinweise zum Datenschutz. Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.

Evotec-CEO Dr. Werner Lanthaler zum brandneuen Forschungserfolg:

Wir sind sehr erfreut zu sehen, dass die hervorragende Zusammenarbeit von Bayer und Evotec weiterhin positive Ergebnisse liefert und somit erheblichen Wert schafft. Viel bedeutender sind die Ergebnisse allerdings für die vielen Patienten, die unter chronisch refraktärem Husten leiden.