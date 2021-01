Evotec: The sky is the limit!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Bei Evotec geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund sieben Prozent gehandelt. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 35,46 EUR. Ist das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Die Ausgangslage verbessert sich durch diesen Kursschub deutlich. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. Sofern der Tag auf diesem Niveau endet, überbietet der Wert sein Monatshoch. Bei 33,18 EUR lag das bisherige Hoch. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Wenn es danach geht, verläuft Evotec nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 24,65 EUR befindet. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

