Evotec: Termine, Termine!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

bei Evotec steht diese Woche die „Kempen & Co Life Sciences Conference“ in Amsterdam/Niederlande an – Termin: Mittwoch und Donnerstag. Aber das dürfte wohl eher eine Art Pflichttermin sein. Bei solchen Veranstaltungen hat Evotec wahrscheinlich die jüngste Investorenpräsentation im Gepäck, die sich auch auf der Internetseite des Unternehmens einsehen lässt. Diese Präsentation zeigt für das laufende Geschäftsjahr diese Prognose: Der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.