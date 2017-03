Evotec: Steht jetzt ein neuer Aufwärtsimpuls an?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Nachdem bei Evotec (ISIN DE0005664809) vor drei Wochen die dänische Novo A/S im Zuge einer Kapitalerhöhung mit ins Boot gestiegen war, war die Reaktion zwar im ersten Moment der Überraschung positiv. Dann aber begann das große Wassertreten, denn man vermochte nicht recht einzuordnen, welchen Effekt dieser neue Kapitalschub haben würde.

Evotec selbst erklärte, dass die Einnahme der Ausweitung der Forschungsplattformen zugutekommen werde. Eine Investition in die Zukunft also, logisch und zielgerichtet. Aber einen unmittelbaren Einfluss auf die laufende Umsatz- und Gewinnentwicklung hätte das somit nicht. Das hemmte offenbar weitere Käufe … aber jetzt wirkt der Chart, als könnte sich da in den kommenden Tagen wieder etwas nach oben tun. Sehen wir hin:

Kennen Sie schon unseren brandneuen Exklusiv-Report zum DAX-Anstieg auf 12.000 Punkte? Darin lesen Sie, welche Aktien von der Rallye am meisten profitieren. Einfach hier herunterladen!

Die Kurslücke nach oben als Reaktion auf den neuen Partner Novo A/S vom 10.2. wurde zwar nicht ganz geschlossen, aber immerhin fast. Dabei hielt sich die Aktie auf Schlusskursbasis immer über der 20-Tage-Linie und vor allem oberhalb der November-Aufwärtstrendlinie. Das war schon mal tadellos, zumal sich diese Linie (7,10 Euro) damit als gut fixierbarer Stoppkurs eignet.

Was aktuell gefällt: Evotec tendiert ganz leicht höher, so dass der Bereich um 7,50 Euro, unter dem sich die Konsolidierung nach dem Kurssprung abgespielt hatte, jetzt jederzeit überwunden werden könnte. Das würde den Weg an das bisherige Hoch von 7,99 Euro freigeben – für agile, risikofreudige Trader eine Chance, die man jetzt im Auge behalten sollte!

Der DAX hat die 12.000 erreicht! Sie wollen an der Rallye verdienen? Dieser Exklusiv-Report zeigt Ihnen, wie Sie JETZT davon profitieren. Einfach kostenlos herunterladen!