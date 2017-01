Evotec: Startschuss zur nächsten Kursrallye?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec hat seine Anleger in den letzten Wochen und Monaten in schöner Regelmäßigkeit mit positiven Neuigkeiten verwöhnt. Forschungserfolge auf der einen Seite und neue vielversprechende Forschungsallianzen mit renommierten Pharmagrößen auf der anderen Seite. Dies hat bei den Aktionären natürlich Fantasien geweckt, denn mit jeder neuen Forschungskooperation steigen auch die Chancen auf weitere Forschungserfolge, die beim TecDAX-Unternehmen die Kassen klingeln lassen. Entsprechend beeindruckend liest sich die Kursperformance in den letzten 12 Monaten. Auf 1-Jahres-Sicht verteuerte sich die Evotec-Aktie um satte 128 Prozent. In den letzten Tagen legte das Papier eine kleine Verschnaufpause ein, doch eine neue Nachricht könnte den Motor wieder anlaufen lassen.

Neues Joint-Venture in Kanada

Wie die Norddeutschen mitteilten, wurde in Kanada der Betrieb von Fibrocor Therapeutics LP („Fibrocor“) gestartet. Hierbei handelt es sich um ein Gemeinschaftsunternehmen, das zusammen mit MaRS Innovation mit Sitz in Toronto gegründet wurde. Fibrocor ist auf die Erforschung und Entwicklung von First-in-Class-Therapien bei Fibrose spezialisiert. Fibrose bezeichnet eine krankhafte Vermehrung von Bindegewebe in menschlichem Gewebe und Organen. Nach Unternehmensangaben wurde das Joint-Venture mit einem Startkapital in Höhe von 2,1 Mrd. Kanadischen Dollar ausgestattet. Evotec erhält eine Beteiligung an dem Unternehmen und wird sich seinerseits um sämtliche Wirkstoffforschungsaktivitäten kümmern.

