Evotec: So kann man sich zurückmelden!

um das Hamburger Biotechunternehmen Evotec ist es in den letzten Wochen etwas ruhiger geworden. Das Chartbild war nach der beeindruckenden Aktienperformance im vergangenen Jahr von Gewinnmitnahmen geprägt, was nach Kursgewinnen im dreistelligen Prozentbereich aber nur allzu verständlich ist. Forschungserfolge auf der einen und zahlreiche neue Forschungsallianzen auf der anderen Seite sorgten dafür, dass die Aktie 2016 nach den Papieren von SLM Solutions die zweitbeste Performance im deutschen Technologiewerte-Index erzielte.

Es geht weiter wie im letzten Jahr

Auch im neuen Jahr hielt Evotec bereits einige positive Nachrichten bereit. Zum einen wurde der Betriebsstart eines Joint Ventures in Kanada vermeldet, zum anderen eine neue Forschungsallianz mit dem japanischen Pharmaunternehmen Asahi Kasei Pharma besiegelt. All dies konnte der Aktie bislang keinen neuen Schwung verleihen. Dafür sorgt nun aber der neueste Deal.

Im Zuge einer Kapitalerhöhung wurde mit der dänischen Holdinggesellschaft Novo A/S, ihres Zeichens Tochtergesellschaft des weltgrößten Insulinherstellers Novo Nordisk, ein neuer Investor präsentiert. Ganz nebenbei hat der Deal Evotec gut 90 Mio. Euro frisches Kapital eingebracht. Mit dem Geld soll das Konzernwachstum weiter angekurbelt werden, heißt es. An der Börse löste die Meldung eine große Euphorie aus. Die Aktie schnellte um mehr als 7 Prozent in die Höhe und beendete damit die zuletzt beobachtete Schwächephase.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

