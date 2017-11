Evotec: Showdown – die entscheidenden Unterstützungen sind erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Was hoch steigt, kann tief fallen. Und wenn es um relativ marktenge Aktien wie die des Wirkstoff-Forschers Evotec (ISIN: DE0005664809) geht, geht es meist schneller abwärts als im Vorfeld nach oben. Auch, wenn es gar keine „bad news“ gibt? Ja – wenn die Erwartungen durch die vorherige Hausse so aus dem Ruder gelaufen sind, dass, wie hier geschehen, die Bestätigung der Gesamtjahresprognose (die im Jahresverlauf mehrfach angehoben wurde!) im Zuge der Quartalsbilanz als „zu wenig“ eingestuft wird.

Da Evotec kräftig wächst und die immer breitere Aufstellung tadellose Perspektiven mit sich bringt, muss man sich zwar fragen, ob die Aktie jetzt, nachdem sie binnen sechs Wochen von 22,50 auf im Tief heute 14,52 Euro gefallen ist, nicht schon wieder „billig“ ist. Aber wenn die Trader sich erst einmal auf die Short-Seite eingeschossen haben, sind sie schwer zu stoppen. Da müssten schon wirklich wichtige Unterstützungen verteidigt werden …

… aber genau das könnte jetzt ja gelingen, denn mit dem heute Früh erneut aufgekommenen Abgabedruck ist eine charttechnische Schlüsselzone erreicht. Evotec hat eine mittelfristige Kreuzunterstützung im Bereich 14,50/14,71 Euro. Dort finden sich die untere Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals und das markante Zwischenhoch vom Juni. Die Frage ist eben nur: hält das?

Der Handelstag hat gerade erst begonnen, so gesehen ist hier noch alles drin. Aber Evotec sollte heute einen echten Intraday-Turnaround hinlegen, im Plus schließen, um die Chance zu wahren, hier die Kurve nach oben zu bekommen. Denn würde die Zone 14,50/14,71 Euro brechen, lägen die nächsten charttechnischen Kursziele bei 13,17 Euro (200-Tage-Linie) und 11,30/11,40 Euro (die Wendepunkte vom Mai und Juli). Die Bären hätten also noch einiges an Spielraum nach unten, wenn es ihnen gelingt, die momentane Schlüsselzone zu durchbrechen, was heißt: Der heutige Handel wird bei Evotec ein heißer Ritt, bei dem man besser erst dessen Ergebnis abwarten sollte, bevor man sich ins Getümmel stürzt!

