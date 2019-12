Evotec: „Seuchenjahr“ 2019 – wird 2020 besser?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec-Aktien (WKN: 566480) gehörten in 2019 nicht zu den absoluten Überfliegern der deutschen Aktienindizes. Seit Jahresstart steht eine Performance von "mickrigen" +19,78% auf der Kurstafel. Kehrt Evotec 2020 wieder zum schwindelerregenden Kurswachstum der Vorjahre zurück?

Der Hamburger Biotechkonzern legte am 12. November seine 9-Monats-Zahlen vor. Evotec hob dabei den „Fortschritt in der Beteiligungspipeline“ hervor wie auch die „zahlreichen erreichten Meilensteine“. In den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



